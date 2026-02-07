A Taranto si torna a parlare di degrado nell’ex Hotel Palace, dopo il ritrovamento del corpo di un ragazzo nel sottoscala della struttura. La scoperta ha riacceso l’allarme sulla condizione di abbandono dell’edificio, situato in viale Virgilio. Le autorità chiedono interventi urgenti per mettere in sicurezza la zona e prevenire altri incidenti.

Tarantini Time Quotidiano Il ritrovamento del cadavere di un ragazzo nel sottoscala dell’ex Hotel Palace riaccende l’attenzione sullo stato di abbandono della struttura in viale Virgilio e sulla necessità di interventi immediati. A intervenire sulla vicenda è Mario Dinoi, segretario cittadino di Noi Moderati per Taranto, che richiama l’amministrazione comunale a una presa di posizione concreta. “Il ritrovamento del cadavere di un ragazzo nel sottoscala dell’ex Hotel Palace a Taranto non è solo una tragedia umana che ci addolora, ma rappresenta l’ennesimo fallimento di una gestione urbana che da troppi anni tollera l’esistenza di un rudere pericoloso in pieno centro”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto, degrado ex Hotel Palace, Dinoi: "Servono provvedimenti urgenti"

Dinoi dei Noi Moderati torna a criticare le promesse non mantenute fatte ai cittadini di Taranto.

