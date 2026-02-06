Superenalotto numeri combinazione vincente di oggi 6 febbraio

(Adnkronos) – Estratta la combinazione vincente del concorso di oggi, venerdì 6 febbraio, del Superenalotto: 6, 8, 17, 31, 36, 75. Numero Jolly: 90. Numero SuperStar: 82. Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi del Superenalotto. Centrati invece cinque '5' che vincono 28.661,01 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 117.600.000 di euro. Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima: – con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro. La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri).

