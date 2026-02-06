Bullismo e cyberbullismo il liceo Mariotti non si volta dall' altra parte

A scuola, studenti e insegnanti cercano di capire come fermare il bullismo e il cyberbullismo. La direzione del liceo Mariotti ha deciso di affrontare subito il problema, senza girarsi dall’altra parte. I ragazzi raccontano di aver subito insulti e minacce, anche online. La scuola sta cercando di intervenire, ma resta ancora tanta strada da fare.

Avellino, città ricca di contraddizioni, si presenta come un crocevia di traffici e silenzi.

Venerdì 16 gennaio 2026, il Liceo Scientifico Statale “Michelangelo Grigoletti” di Pordenone ha avviato il progetto Net4Respect, un percorso educativo volto a sensibilizzare studenti e staff sulla prevenzione di bullismo e cyberbullismo.

7 febbraio, Giornata contro bullismo e cyberbullismo. Se perde la scuola, vince il bullo«La violenza mi fa schifo, è per quello che la contrasto; una violenza che si manifesta perlopiù in fenomeni di bullismo e nell’online, nel cyberbullismo». Ha parole forti, indigeste, inequivocabili A ... difesapopolo.it

Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo: Un film per capire, un gesto per cambiarePer la Giornata Nazionale contro il bullismo l’Istituto Cinematografico La Lanterna Magica promuove un’iniziativa rivolta ai giovani ... laquilablog.it

In occasione della "Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo", il 7 febbraio, mostra gli ultimi dati su un fenomeno in crescita in Italia e nel mondo. «Non sono solo comportamenti violenti, ma fenomeni che possono incidere profondamente sulla sa facebook

Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, 7 febbraio 2026 x.com