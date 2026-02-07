Lollobrigida leggendaria | oro e record olimpico nei 3000 metri

Francesca Lollobrigida conquista l’oro nei 3000 metri di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi. La romana ferma il cronometro a 3’54”28, stabilendo il nuovo record dei Giochi. È un risultato che sorprende, considerando la sua determinazione e il percorso fin qui. La vittoria arriva in un momento importante per l’Italia, che si aggiudica una medaglia d’oro spettacolare.

Impresa straordinaria di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità femminile: la romana conquista l’oro olimpico nei 3000 metri con il tempo di 3’54”28, nuovo record dei Giochi. Un successo arrivato con una prova di potenza e intelligenza tattica, nel giorno del suo compleanno. Giornata da incorniciare per Francesca Lollobrigida ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. L’azzurra firma una prestazione memorabile nei 3000 metri di pattinaggio di velocità, chiudendo in 3’54”28 e conquistando la medaglia d’oro con annesso record olimpico, migliorato di quasi due secondi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

Francesca Lollobrigida non ha raggiunto il suo obiettivo agli Europei di speed skating, chiudendo la prova dei 3000 metri con un tempo elevato.

