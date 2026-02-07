Gli studenti della Veneziano-Novelli hanno incontrato ieri l’ispettore Luigi Lombardo per parlare di bullismo e cyberbullismo. L’evento, organizzato in occasione della Giornata mondiale contro queste forme di violenza, ha visto i ragazzi ascoltare i consigli dell’ispettore su come riconoscere e affrontare i fenomeni di molestia online e comportamenti aggressivi. Lombardo ha spiegato l’importanza di fare attenzione, di parlare con gli adulti e di denunciare eventuali abusi. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani e prevenire situazioni pericolose, spiegando che nessuno

Per celebrare la Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo, la Veneziano-Novelli ha promosso un incontro con l’ispettore di polizia Luigi Lombardo sul tema dell’educazione, prevenzione e contrasto del fenomeno. L’intervento formativo si è tenuto giovedì scorso nel salone del plesso Novelli ed è stato rivolto alle classi quinte della primaria e alle seconde delle medie. Nel corso dell’incontro, l’Ispettore ha sottolineato l’importanza di promuovere un ambiente scolastico sicuro e inclusivo, in cui ogni studente possa sentirsi protetto, ascoltato e supportato. Particolare attenzione è stata rivolta alle conseguenze che bullismo e cyberbullismo possono avere sull’equilibrio e il benessere psicologico dei ragazzi. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

Stop a bullismo e cyberbullismo: l'ispettore di polizia incontra gli studenti della Veneziano-Novelli

