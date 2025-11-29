Stellantis centinaia di lavoratori in piazza a Termoli
È partito da Piazza Donatori di Sangue a Termoli il corteo unitario dei lavoratori Stellantis e dell’automotive molisano, promosso da Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm, Fismic e Uglm. In apertura, lo striscione con lo slogan condiviso da tutte le sigle: “Uniti per il lavoro e per il futuro”. Circa 500 persone stanno sfilando lungo via Battisti e corso Fratelli Brigida verso il centro cittadino, dirette a Piazza Monumento dove interverranno il segretario generale Fim Cisl Ferdinando Uliano, il segretario generale Uilm Rocco Palombella, il segretario nazionale Fiom Samuele Lodi, la segretaria nazionale Fismic Sara Rinaudo e il segretario generale Uglm Antonio Spera, insieme alle segreterie territoriali. 🔗 Leggi su Lapresse.it
