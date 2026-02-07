Spalletti esalta Yildiz e lancia la sfida alla Lazio | Siamo una Juve liquida

La Juve si prepara al grande match contro la Lazio con un clima di serietà. Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa, vestito in modo semplice, e insieme allo staff tecnico sottolinea quanto sia fondamentale il rinnovo di Yildiz fino al 2030. Il tecnico non nasconde la fiducia nel giovane attaccante e lancia una sfida ai biancocelesti, affermando che i suoi sono “una Juve liquida” pronta a giocarsi la partita. La vigilia alla Continassa è di grande attesa, con i tifosi che sperano in un risultato positivo.

Una vigilia solenne alla Continassa per il big match contro la Lazio. Luciano Spalletti si è presentato davanti ai media in divisa sociale, insieme a tutto lo staff tecnico, per sottolineare l’importanza del rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030. «Ci siamo vestiti così perché è un giorno fondamentale: avere Kenan con noi a lungo è bellissimo, ha uno strappo e un uno contro uno fulminante, è veramente tanta roba», ha esordito l’allenatore bianconero, elevando il numero dieci a colonna del progetto presente e futuro. Spostando il focus sulla sfida a Maurizio Sarri, Spalletti ha tracciato la rotta tattica, predicando un calcio “liquido” ma autoritario per contrastare il fraseggio biancoceleste. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Del Piero torna a parlare della Juventus e dice che l’ambiente si sente più fiducioso.

