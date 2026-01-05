Istituzioni comunità e reti nazionali rilanciano un impegno condiviso per San Luca
Istituzioni, comunità e reti nazionali rafforzano il loro impegno per San Luca, simbolo di una chiusura che guarda al futuro. La giornata promossa dall’Associazione Nazionale delle Città del SS. rappresenta un momento di riflessione e di dialogo, volto a valorizzare il ruolo di San Luca nel contesto regionale e nazionale. Un’occasione per condividere progetti e iniziative volte a sostenere lo sviluppo e la coesione della comunità locale.
San Luca è stata il luogo simbolo di una chiusura che guarda avanti, la giornata promossa dall’associazione nazionale delle Città del SS. Crocifisso e dalla rete delle Città Marciane ha rappresentato l’ultima tappa di un percorso che ha intrecciato spiritualità, dimensione istituzionale e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
