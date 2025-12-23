Dior Addict cambia volto | Anya Taylor-Joy Jisoo e Willow Smith sono le nuove muse del profumo più iconico della Maison

Dior Addict si rinnova con tre nuove muse: Anya Taylor-Joy, Jisoo e Willow Smith. Ogni figura rappresenta un diverso modo di esprimersi, sottolineando l’attenzione del brand alla libertà individuale. La campagna segna un nuovo inizio, dedicato a una generazione che cerca autenticità e personalità, senza rinunciare all’eleganza iconica della fragranza Dior.

Tre personalità diversissime, un'unica ossessione: la libertà di esprimersi. Dior rilancia Addict scegliendo Anya Taylor-Joy, Jisoo e Willow Smith come nuovi volti della fragranza, e il messaggio è chiaro fin dal primo frame: questa non è una campagna nostalgia, è un reset generazionale. Dimenticate l'idea di una bellezza unica, levigata e prevedibile. Dior Addict entra ufficialmente nella sua era più fluida, pop e contemporanea. Dior Addict sceglie Anya Taylor-Joy, Jisoo e Willow Smith come nuovi volti della fragranza iconica. Anya Taylor-Joy è il volto della bellezza magnetica e cinematografica.

