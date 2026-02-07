Sondaggi oggi volata pazzesca per questo partito C’è già chi trema come una foglia

Oggi i sondaggi mostrano una corsa irresistibile di un partito, che sembra aver preso il volo. Già si sentono voci di paura tra gli avversari, mentre alcuni partiti tremano come foglie. L’ultimo rapporto dell’Istituto Piepoli rivela un’Italia divisa e pronta a cambiare, con un quadro chiaro ma sorprendente delle preferenze degli elettori in questo inizio di febbraio.

L’ultimo osservatorio politico dell’ Istituto Piepoli  consegna un quadro nitido quanto sorprendente delle pulsioni che attraversano l’elettorato italiano in questo avvio di febbraio. In primo piano brilla il dato sulla  fiducia in Giorgia Meloni, che sale al  45 per cento  segnando un incremento dell’1%. Tuttavia, questa luna di miele con la premier deve fare i conti con una richiesta pressante che arriva trasversalmente dal Paese: la gestione dei rapporti con Washington. Un imponente  76% degli intervistati  ritiene infatti che la presidente del Consiglio dovrebbe assumere una posizione  più critica nei confronti di Donald Trump. 🔗 Leggi su Tvzap.it

