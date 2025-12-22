Fratelli d’Italia continua a crescere, mentre Pd e Movimento 5 Stelle arretrano. È quanto emerge dal sondaggio Swg realizzato per il Tg La7 e diffuso oggi, 22 dicembre 2025, sulle intenzioni di voto in caso di elezioni politiche. Il partito guidato da Giorgia Meloni guadagna lo 0,3%, invertendo la tendenza negativa registrata nel precedente rilevamento. Fratelli d’Italia si conferma così primo partito nel Paese, salendo al 31,3% e ampliando il distacco sugli avversari. In calo invece il Partito democratico. La formazione guidata dalla segretaria Elly Schlein perde lo 0,2% e si attesta al 22,1%, restando seconda forza politica ma sempre più distante dal partito di maggioranza relativa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “C’è un partito in volo”. Sondaggi Mentana, il dato è chiarissimo: chi festeggia a Natale (e chi no)

Leggi anche: “Un partito vola, gli altri crollano”. Sondaggi Mentana, il dato è clamoroso: chi festeggia

Leggi anche: Sondaggi Mentana, dopo le elezioni il crollo improvviso: chi festeggia e chi no

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attimi di panico a bordo del volo Wizz Air partito da Venezia e diretto a Skopje. Il pilota è stato costretto ad atterrare in un altro aeroporto. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/paura-volo-venti-giri-aeroporto-cambio-rotta-improvviso-844436.htmlutm_medium=S - facebook.com facebook