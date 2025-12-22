C’è un partito in volo Sondaggi Mentana il dato è chiarissimo | chi festeggia a Natale e chi no

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fratelli d’Italia continua a crescere, mentre Pd e Movimento 5 Stelle arretrano. È quanto emerge dal sondaggio Swg realizzato per il Tg La7 e diffuso oggi, 22 dicembre 2025, sulle intenzioni di voto in caso di elezioni politiche. Il partito guidato da Giorgia Meloni guadagna lo 0,3%, invertendo la tendenza negativa registrata nel precedente rilevamento. Fratelli d’Italia si conferma così primo partito nel Paese, salendo al 31,3% e ampliando il distacco sugli avversari. In calo invece il Partito democratico. La formazione guidata dalla segretaria Elly Schlein perde lo 0,2% e si attesta al 22,1%, restando seconda forza politica ma sempre più distante dal partito di maggioranza relativa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

c8217232 un partito in volo sondaggi mentana il dato 232 chiarissimo chi festeggia a natale e chi no

© Thesocialpost.it - “C’è un partito in volo”. Sondaggi Mentana, il dato è chiarissimo: chi festeggia a Natale (e chi no)

Leggi anche: “Un partito vola, gli altri crollano”. Sondaggi Mentana, il dato è clamoroso: chi festeggia

Leggi anche: Sondaggi Mentana, dopo le elezioni il crollo improvviso: chi festeggia e chi no

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.