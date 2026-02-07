Molti uffici creativi si chiedono se davvero serve qualcosa di nuovo. Durante le riunioni con il commerciale, ripetono spesso che bisogna innovare, che è il momento di cambiare. Ma nessuno spiega esattamente cosa dovrebbe essere diverso o come farlo. La domanda rimane aperta, mentre le aziende cercano di capire se il nuovo può davvero portare qualcosa di concreto.

Perché, nella moda, colori e stravaganza sono un fatto solo femminile. Intervista “Serve qualcosa di nuovo” è l’affermazione tranchante che si ascolta diverse volte a stagione in qualsiasi ufficio creativo di brand grande o piccolo, durante le riunioni condivise con il commerciale e la proprietà. Lo stesso concetto, formulato però come una domanda, rimbalza tra i corridoi delle fiere tessili, quasi che trovare un finissaggio inusuale, una mischia di fibre inconsueta, una tecnica di stampa inesplorata, possa placare l’ansia di novità che si percepisce alle presentazioni delle collezioni, nelle speranze dei venditori e dei buyer. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Siete davvero sicuri di volere il nuovo?

Approfondimenti su Serve Niente

Adani analizza il confronto tra i due principali allenatori della Serie A, Conte e Chivu, sollevando dubbi e riflessioni.

Il khaki sta conquistando il nostro guardaroba, diventando un'alternativa versatile e discreta ai tradizionali colori neutri.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Un Soffitto di Cenere | Cap. 13 – Il fatto che non ero io, non eri tu Audiolibro in Italiano

Ultime notizie su Serve Niente

Argomenti discussi: Attenzione a quello che scrivete nelle e-mail: la sentenza che trema i polsi; Fantacalcio: 8 nomi esotici per l'asta di riparazione; Scarsi sì, senza dignità no! Vergognatevi! Hellas Army; 10 curiosità su Bridgerton che (probabilmente) non sapete.

Siete d'accordo Potrebbe essere davvero una soluzione al caro case a Firenze facebook