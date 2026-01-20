Il khaki è il nuovo neutro che non sapevamo di volere ma ora è ovunque

Il khaki sta conquistando il nostro guardaroba, diventando un'alternativa versatile e discreta ai tradizionali colori neutri. Dopo anni di preferenze per il nero, il beige e il grigio, questo tono si distingue per la sua eleganza sobria e la capacità di adattarsi a diversi stili. Una scelta che combina praticità e raffinatezza, offrendo un’opzione moderna e senza tempo, ormai presente in molte collezioni e outfit quotidiani.

C’è stato un momento in cui il nero ci ha stancate, il beige ci è sembrato troppo safe e il grigio. semplicemente noioso. Ed è lì che il khaki è tornato a farsi notare. Non con clamore, ma con quella calma sicurezza che hanno solo i veri protagonisti. Questo inverno il khaki non è più solo un colore “utile”: è una scelta di stile precisa, adulta, cool senza sforzo. Ed è ovunque, dai cappotti ai pantaloni, dai look da aeroporto a quelli da ufficio (quello cool, ovviamente). Il khaki è quel colore in trend adesso: un colore con una storia seria (ma zero vibe polverosa). Il khaki nasce come colore funzionale, pratico, quasi invisibile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it

Il verde intenso è il nuovo neutro: colore chiave dell'eleganza invernale

