Siamo medici non custodi Questo è un reparto come altri
Questa mattina, nel reparto Spdc di un ospedale locale, si sono verificati alcuni cambiamenti. I medici hanno chiarito che il reparto funziona come qualsiasi altro servizio sanitario, sottolineando che non si tratta di un'unità di custodia. “Siamo medici, non custodi”, hanno detto, ribadendo che il servizio si occupa di assistenza sanitaria e non di sorveglianza. La discussione sulla funzione del reparto ha preso piede dopo alcune voci circolate tra pazienti e familiari.
"L’ Spdc è un reparto ospedaliero come gli altri. Non ha una funzione di custodia, è un servizio sanitario. Servono strutture nuove o comunque dedicate, in grado di garantire un percorso adeguato agli autori di reato ". A dirlo è Giorgio Corretti, direttore della Uoc di psichiatria di Pisa, che dopo l’ evasione di un paziente detenuto e piantonato dalla polizia penitenziaria, avvenuta giovedì proprio nel reparto dell’ ospedale Santa Chiara, torna sulla necessità di individuare percorsi alternativi e dedicati per le "vie di mezzo", ovvero i pazienti autori di reato che, non trovando posto nelle Rems, "ormai piene", finiscono nei reparti di psichiatria, luoghi che – come ha spiegato Corretti – "non sono nati per questo". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Spdc Reparto
Muore d’infarto a soli 27 anni, l’allarme dei medici dei medici: “Non sottovalutate questo sintomo”
"Medici soli in turno nel reparto di Pediatria": scatta il ricorso d’urgenza a Vasto
Ultime notizie su Spdc Reparto
Argomenti discussi: Siamo medici, non custodi. Questo è un reparto come altri; Il responsabile della sicurezza senza brevetto antincendio. Moretti: Penso sempre alle vittime - Avvocato vittime chiede la ricusazione delle procuratrici di Sion.
Siamo medici, non custodi. Questo è un reparto come altriDopo l’evasione al Santa Chiara, parla Giorgio Corretti direttore Uoc di psichiatria a Pisa Siamo nati per curare, non per gestire autori di reato senza posto nelle Rems. lanazione.it
Se i medici non hanno sempre ragione: il libro-confessioneChe sia un medico a consigliare di prendere con le pinze, «con spirito critico», ciò che dicono i medici può certo stupire. Soprattutto se non si tratta di un medico qualunque, ma di uno dei più noti ... corriere.it
#LavoraConNoi Siamo alla ricerca di medici specialisti in #Oftalmologia e #Pneumologia per i nostri servizi a tutela della salute dei cittadini. Deadline candidature: 28 febbraio 2026. Tutti i dettagli su facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.