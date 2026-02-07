Siamo medici non custodi Questo è un reparto come altri

Questa mattina, nel reparto Spdc di un ospedale locale, si sono verificati alcuni cambiamenti. I medici hanno chiarito che il reparto funziona come qualsiasi altro servizio sanitario, sottolineando che non si tratta di un'unità di custodia. “Siamo medici, non custodi”, hanno detto, ribadendo che il servizio si occupa di assistenza sanitaria e non di sorveglianza. La discussione sulla funzione del reparto ha preso piede dopo alcune voci circolate tra pazienti e familiari.

"L’ Spdc è un reparto ospedaliero come gli altri. Non ha una funzione di custodia, è un servizio sanitario. Servono strutture nuove o comunque dedicate, in grado di garantire un percorso adeguato agli autori di reato ". A dirlo è Giorgio Corretti, direttore della Uoc di psichiatria di Pisa, che dopo l’ evasione di un paziente detenuto e piantonato dalla polizia penitenziaria, avvenuta giovedì proprio nel reparto dell’ ospedale Santa Chiara, torna sulla necessità di individuare percorsi alternativi e dedicati per le "vie di mezzo", ovvero i pazienti autori di reato che, non trovando posto nelle Rems, "ormai piene", finiscono nei reparti di psichiatria, luoghi che – come ha spiegato Corretti – "non sono nati per questo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

