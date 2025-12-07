Medici soli in turno nel reparto di Pediatria | scatta il ricorso d’urgenza a Vasto

Chietitoday.it | 7 dic 2025

Medici soli durante il turno pomeridiano nel reparto di Pediatria dell’ospedale “San Pio da Pietrelcina” di Vasto con tutti i rischi che ne conseguono per i piccoli pazienti: è quanto denunciato da cinque dirigenti medici che hanno presentato un ricorso d’urgenza al giudice del lavoro.Una. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

