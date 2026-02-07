Sheffield United-Middlesbrough lunedì 09 febbraio 2026 ore 21 | 01 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno tre gol a Bramall Lane

Questa sera alle 21.01, a Bramall Lane, Sheffield United e Middlesbrough si sfidano in un match che promette gol e spettacolo. Le due squadre sono vicine in classifica, ma le differenze sul campo sono più evidenti di quanto dica la posizione in graduatoria. Entrambe vogliono i tre punti, e il match potrebbe regalare almeno tre reti. La partita è uno dei momenti più attesi di questo “Monday Night”.

Grande sfida in questo "Monday Night", tra due squadre che sono separate da valori tecnici ben meno ampi di quelli che esprime la classifica. Il Middlesbrough infatti potrebbe approfittare del mezzo passo falso del Coventry, fermato in casa dall'Oxford United, per superarlo nel ruolo di capolista proprio alla vigilia dello scontro diretto in programma il.

