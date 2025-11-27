Pallavolo Serie A2 Emma Villas Lupi Siena a Taranto in cerca di riscatto Mechini | Bisogna essere bravi a gestire certi vantaggi
Dopo lo stop in casa contro Sorrento la Emma Villas Codyeco Lupi Siena ha messo nel mirino la sfida contro Taranto di domenica in Puglia. A fare il punto in casa biancorossoblù il dg del sodalizio Fabio Mechini (nella foto). "Domenica s’è stato un ottimo approccio alla gara. Sapevamo che l’avversario aveva delle buone caratteristiche, le hanno fatte vedere e sono cresciuti a differenza nostra che invece siamo calati su alcuni fondamentali e soprattutto nel momento dopo il terzo set. Dobbiamo essere bravi a gestire certi vantaggi, in particolare il quarto set dove eravamo avanti 21-17, in quel modo abbiamo perso un po’ la bussola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Lega Pallavolo Serie A Femminile - facebook.com Vai su Facebook
Pallavolo Serie A2. Emma Villas Lupi Siena a Taranto in cerca di riscatto. Mechini: "Bisogna essere bravi a gestire certi vantaggi» - Dopo lo stop in casa contro Sorrento la Emma Villas Codyeco Lupi Siena ha messo nel mirino la sfida contro ... Si legge su sport.quotidiano.net
Pallavolo Serie A2. Emma Villas contro Sorrento. Benavidez: "C’è da lottare» - Torna in campo oggi alle 17 la Emma Villas Codyeco Lupi Siena che ospita la Romeo Sorrento a Santa Croce... lanazione.it scrive
Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas aspetta Sorrento per fare il tris - Dare continuità: è l’obiettivo dell’Emma Villas Codyeco Lupi Siena che domani (alle 17) al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno ... Lo riporta lanazione.it