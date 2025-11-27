Dopo lo stop in casa contro Sorrento la Emma Villas Codyeco Lupi Siena ha messo nel mirino la sfida contro Taranto di domenica in Puglia. A fare il punto in casa biancorossoblù il dg del sodalizio Fabio Mechini (nella foto). "Domenica s’è stato un ottimo approccio alla gara. Sapevamo che l’avversario aveva delle buone caratteristiche, le hanno fatte vedere e sono cresciuti a differenza nostra che invece siamo calati su alcuni fondamentali e soprattutto nel momento dopo il terzo set. Dobbiamo essere bravi a gestire certi vantaggi, in particolare il quarto set dove eravamo avanti 21-17, in quel modo abbiamo perso un po’ la bussola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pallavolo Serie A2. Emma Villas Lupi Siena a Taranto in cerca di riscatto. Mechini: "Bisogna essere bravi a gestire certi vantaggi»