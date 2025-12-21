Serie C girone C 19esima giornata un tempo per parte e giusto pareggio tra Latina e Crotone
Latina 1 Crotone 1 Marcatori: 12° Calabrese (aut.), 68° Parigi Latina (3-4-2-1): Mastrantonio, Dutu, Calabrese (Fasan), Marengo, Porro (Riccardi), Hegheligiu, Pellitteri, Pace (Vona), Quiete (Ercolano), Gagliano (Di Giovannantonio), Parigi. All. Volpe Crotone (4-2-3-1): Merelli, Cocetta (Leo), Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra, Vinicius, Sandri (Piovanello), Zunno (Stronati), Gomez (Perlingeri), Maggio (Gallo), Murano. All. Longo Arbitro: Giuseppe Vinco di Pisa Ass. Diego Spatrisano (Cesena) – Cosimo De Tommaso (Voghera) Quarto giudice a bordo campo: Alessandro Colelli di Ostia Lido Operatore FVS: Paolo Cozzuto di Formia Ammoniti: Porro, Cargnelutti, Calabrese, Zunno Angoli: 9 a 4 per il Crotone Recupero: 1 e 5 minuti Continua a non vincere fuori casa il Crotone, il digiuno dura dalla nona giornata, e non lo fa contro il Latina che tra le mura amiche non assapora la gioia dei tre punti dall’ottava giornata. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Leggi anche: Serie C girone C pre match Latina vs Crotone stadio Francioni domenica 21 dicembre ore 14:30. Pitagorici al completo per la migliore formazione
Leggi anche: Serie C | Livorno-Pontedera 2-2, Venturato: "Primo tempo discreto, poi ci siamo abbassati troppo. Il pareggio è giusto"
Un gol 'alla Cassano' ieri in Serie C: l'hai visto? VIDEO; Serie C girone C. La Casertana infligge al Giugliano la settima sconfitta consecutiva e raggiunge il quarto posto; Calcio Serie C – Girone C, frena il Catania, ne approfittano Benevento e Salernitana; Serie C – Girone C: tutte le designazioni arbitrali della giornata.
Serie C, l'ultima giornata del girone d'andata continua: il programma completo - Continuano le gare di Serie C valide per la 19ª giornata, l'ultima del girone d'andata. tuttomercatoweb.com
Serie C, 19ª giornata: i parziali dei tre anticipi. Avanti le tre big del Girone C - Sono appena terminati i primi tempi dei tre anticipi della 19ª giornata del campionato di Serie C. tuttomercatoweb.com
Serie C: il Mantova non si ferma più, il Perugia non molla, Pro Vercelli ko - Pro vercelli, tutte le ultime: scopri le Notizie di oggi e di Calciomercato, le Statistiche, il Calendario e i Risultati live delle partite della squadra. sport.virgilio.it
Calcio a 5 (Serie C2 Girone B): Val di Sangro C5-Centro Storico Montesilvano 1-6 (Rete sangrina, 10’st Simone Bozzella) - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.