Niente fuga al secondo posto, anzi. L’ultima giornata ha sancito il sorpasso di Valdarno sulla Dm Sistemi Group e se il primo ko casalingo (secondo del campionato dopo quello dell’esordio) abbia lasciato il segno lo dirà questo pomeriggio. Il Volley Team Bologna sarà di scena a Riccione alle 18, sul campo della Lasersoft. La classifica si è spaccata: i primi tre posti garantiscono la promozione in A3, Ravenna è in fuga, Ripalta ha raggiunto Bologna al terzo posto, conteso anche da Campagnola e Ostiano. Vincere a Riccione, per la Dm Sistemi, potrebbe significare ritrovare il terzo posto solitario o quanto meno rimanere con Valdarno e Ripalta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Volley serie B1 donne: ore 18 in romagna. Dm Sistemi, scatta l'operazione riscatto. A Riccione per riprendere subito a correre