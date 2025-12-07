Screen time nei bambini l’esperto | I genitori sono convinti che se il proprio figlio è bravo a usare il telefonino sia più intelligente ma è un falso mito

Il 70% dei bambini ha utilizzato smartphone e tablet prima dei due anni di età. Un dato emerge dalla ricerca scientifica: un bambino su cinque ha avuto accesso a questi dispositivi digitali prima del compimento del primo anno di vita. L'uso degli schermi avviene in una fase dello sviluppo in cui il linguaggio non si è ancora formato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

