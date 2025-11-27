Trovato morto Rocco Amato | era scomparso da tre giorni

Fine delle speranze. È stato rinvenuto a Barcellona, in Spagna, il corpo senza vita di Rocco Amato, il giovane originario di Francolise (Caserta) di cui si erano perse le tracce da domenica. Nei giorni scorsi amici e familiari avevano lanciato diversi appelli sui social con la speranza di. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Trovato morto Rocco Amato: era scomparso da tre giorni

Altri contenuti sullo stesso argomento

Morto Ethan Browne, era il figlio del cantante Jackson. «È stato trovato nella sua casa privo di sensi» - facebook.com Vai su Facebook

Rocco Amato trovato morto: era scomparso a Barcellona da 3 giorni. Lutto in provincia di Caserta - Di Rocco Amato si erano perse le tracce domenica 23 novembre: tanti gli appelli lanciati via social dagli amici ... Lo riporta fanpage.it

Morto Rocco Amato, era scomparso a Barcellona da giorni. L'allarme e il mistero: cosa sappiamo - La vicenda che ha scosso la comunità di Francolise, in provincia di Caserta, è iniziata domenica scorsa, quando i familiari e gli amici di Rocco Amato hanno perso ogni contatto ... Secondo leggo.it

Francolise, trovato morto a Barcellona Rocco Amato: da domenica si erano perse le sue tracce - Trovato morto a Barcellona Rocco Amato, originario di Francolise, della frazione di Sant'Andrea del Pizzone. Da msn.com