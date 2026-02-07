Scompare con l' auto si sospetta la caduta nel fiume Liri

Da frosinonetoday.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Castelliri un uomo di 50 anni di Monte San Giovanni Campano è scomparso dopo essere caduto con l’auto nel fiume Liri. I soccorritori stanno cercando di rintracciarlo, ma al momento non ci sono tracce dell’auto né dell’uomo. La zona è stata isolata e si attende l’intervento di mezzi specializzati.

Dramma a Castelliri dove un uomo di 50 anni, residente a Monte San Giovanni Campano, nella frazione di Chiamari, sarebbe precipitato con la sua auto nelle acque del fiume Liri.A dare l'allarme alcuni familiari che hanno allertato i carabinieri di Sora. Sul posto stanno lavorando i sommozzatori.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Castelliri Liri

Bomba d’acqua nel Frusinate: fiume rompe gli argini, in piena la Cascata di Isola del Liri

Un violento acquazzone si è abbattuto nel Frusinate, portando a una piena improvvisa della Cascata di Isola del Liri.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Castelliri Liri

Argomenti discussi: Android Auto, nuovo bug: l'auto scompare dalla mappa; La Cina dice addio alle maniglie a scomparsa nelle auto: Sono pericolose; La Cina vieta le maniglie a scomparsa sulle auto dal 2027: ecco perché; Maniglie a scomparsa: perché sono nate e perché la Cina dice basta.

scompare con l autoAndroid Auto, nuovo bug: l'auto scompare dalla mappaUn nuovo bug, molto curioso, sta colpendo Google Maps su Android Auto, e riguarda non tanto il suo funzionamento, quanto un elemento dell'interfaccia di navigazione. Negli ultimi giorni diversi utenti ... hdblog.it

scompare con l autoL’icona dell’auto non appare su Google Maps con Android Auto: guida alla risoluzioneGoogle Maps per Android Auto ha un bug: durante la navigazione, infatti, l'icona del veicolo non si vede peggiorando l'esperienza d'uso dell'utente, ecco come risolvere ... libero.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.