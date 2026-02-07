Scompare con l' auto si sospetta la caduta nel fiume Liri

Questa mattina a Castelliri un uomo di 50 anni di Monte San Giovanni Campano è scomparso dopo essere caduto con l’auto nel fiume Liri. I soccorritori stanno cercando di rintracciarlo, ma al momento non ci sono tracce dell’auto né dell’uomo. La zona è stata isolata e si attende l’intervento di mezzi specializzati.

Dramma a Castelliri dove un uomo di 50 anni, residente a Monte San Giovanni Campano, nella frazione di Chiamari, sarebbe precipitato con la sua auto nelle acque del fiume Liri.A dare l'allarme alcuni familiari che hanno allertato i carabinieri di Sora. Sul posto stanno lavorando i sommozzatori.

