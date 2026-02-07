Scicli ventunenne arrestato | estorsione aggressione e fuga dai domiciliari una spirale di violenza

Un giovane di 21 anni di Scicli è finito in manette dopo aver messo in piedi una serie di comportamenti violenti. Era già agli arresti domiciliari, ma ha deciso di allontanarsi di nascosto, aggravando la sua posizione. Prima ha tentato di estorcere denaro, poi ha aggredito qualcuno e infine è scappato ancora una volta dai domiciliari. La polizia lo ha rintracciato e portato in cella, chiudendo così questa spirale di violenza che aveva scosso la piccola comunità.

Approfondimenti su Scicli Violenza

Ultime notizie su Scicli Violenza

