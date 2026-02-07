Sci freestyle giornata storta per i fratelli Tabanelli Ma siamo pronti a riscattarci

Una giornata difficile per i fratelli Tabanelli nello sci freestyle a Modena. I due atleti non sono riusciti a esprimersi al meglio nelle discipline di gobbe, salti e cannonball, lasciando l’amaro in bocca. Ma loro stessi sono convinti di poter reagire e si preparano già per la prossima occasione, pronti a riscattarsi.

Modena, 7 febbraio 2026 – Una giornata storta, quella che sulle gobbe, i salti e le 'cannonball' dello sci freestyle slopestyle ha visto protagonisti i due fratelli Tabanelli. O meglio, protagonista soltanto uno, Miro, perché Flora non si è presentata ai cancelletti di partenza, toltasi all'ultimo dall'entry list. Flora: "Volevamo preservare la gara più importante".

