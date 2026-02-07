Un incidente stradale ha provocato la morte di Emanuele a Garbagnate. L’auto si è schiantata contro un albero lungo viale Europa a Saronno. Le tracce sulla strada e sull’albero confermano la violenza dell’impatto. La comunità è sotto shock, ancora incredula di fronte a questa tragedia che ha portato lutto tra amici e familiari.

I segni sull’asfalto e sull’albero raccontano ancora la violenza dell’impatto, mentre il silenzio che avvolge viale Europa a Saronno restituisce il peso di una tragedia che ha scosso la città. Nella notte tra giovedì e venerdì, poco prima delle 2, un’ Audi Rs3 è uscita di strada e ha concluso la corsa contro un albero dopo aver colpito un cartello. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo ai due occupanti. A perdere la vita sono stati il 24enne Emanuele Accomando di Garbagnate Milanese e il 22enne Michele Forastieri di Caronno Pertusella. I soccorsi, grazie alla segnalazione di alcuni automobilisti di passaggio, sono scattati immediatamente: sul posto sono arrivati ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri della compagnia di Saronno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Schianto mortale contro un albero. Garbagnate in lutto per Emanuele

Approfondimenti su Garbagnate Saronno

Un incidente mortale si è verificato a Napoli nella notte tra venerdì e sabato, lungo via Argine.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Garbagnate Saronno

Argomenti discussi: Perde il controllo dell'Audi A6, si schianta contro il muro di una casa e resta incastrato tra le lamiere: 22enne in fin di vita; Schianto mortale contro un albero. Garbagnate in lutto per Emanuele; Schianto mortale, tutto da rifare; Saronno, auto va a schiantarsi contro un albero: morti due amici di 22 e 24 anni.

Schianto nella notte a Saronno, l’auto finisce contro un albero: morti due giovani di 22 e 24 anniL'Audi sulla quale viaggiavano si è schiantata poco prima delle 2 contro una pianta in viale Europa. I due ragazzi risiedevano a Caronno Pertusella e a Garbagnate Milanese ... msn.com

Schianto mortale in auto, chi sono le giovani vittimeUn tragico incidente a Saronno ha portato alla morte di due giovani. Scopri i dettagli e l'importanza della sicurezza stradale in questo drammatico evento. bigodino.it

Fatale lo schianto contro il muro, Marco muore a 22 anni: chi era --> https://www.nordest24.it/incidente-mortale-rovolon-marco-miotto-22-anni facebook