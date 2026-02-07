Sassuolo Inter numeri e precedenti | sfida mai facile per i nerazzurri

Questa sera l’Inter affronta il Sassuolo in una partita importante di Serie A. Dopo aver battuto il Torino in Coppa Italia, i nerazzurri cercano continuità in campionato. La sfida si presenta difficile, perché il Sassuolo ha sempre dato filo da torcere all’Inter nelle ultime gare. I nerazzurri sanno che devono giocare con concentrazione per portare a casa i tre punti e mantenere il passo in classifica.

Sassuolo Inter. Archiviata la vittoria in Coppa Italia contro il Torino, l’ Inter volta immediatamente pagina e si rituffa nel campionato. La 24^ giornata di Serie A mette sulla strada dei nerazzurri il Sassuolo di Fabio Grosso, avversario da affrontare in trasferta in un momento chiave della stagione. La squadra di Cristian Chivu vuole dare continuità a un periodo estremamente positivo, mantenendo alta concentrazione e ritmo. Il Sassuolo, tornato quest’anno nella massima serie, ha avuto un impatto più che convincente sul campionato. I neroverdi stazionano a metà classifica con 29 punti e si affidano, come spesso accaduto in passato, all’esperienza e al talento di Domenico Berardi, da sempre una presenza ingombrante quando incrocia l’ Inter.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Questa sera al Mapei Stadium si gioca una partita tra Sassuolo e Inter che, sulla carta, sembra favorevole ai nerazzurri, visto il precedente storico.

Sassuolo-Inter nei numeri. Non è Mission impossibile. Dieci vittorie neroverdi, sono undici per i nerazzurri, due soltanto i pareggi. La squadra di Grosso è in netta ripresa e può anche sperare nel colpaccio.

