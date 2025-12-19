PAGELLE E TABELLINO BOLOGNA-INTER 4-3 dcr | Bisseck ancora tu Lucumi insuperabile Chiffi un disastro senza Var

Voti, top e flop della semifinale di Supercoppa tra la squadra di Chivu e quella di Italiano Pagelle Bologna-Inter: Bisseck, ancora tu (AnsaFoto) – Calciomercato.it Le Pagelle di Bologna-Inter. BOLOGNA Ravaglia 7 Holm 7 Heggem 6,5 TOP Lucumí 7 – Quasi insuperabile. Difensore di un livello superiore. Miranda 6,5 Pobega 5,5 – Dal 75? Ferguson s.v. Moro 6,5 Orsolini 6,5 – 62? Cambiaghi 6 FLOP Odgaard 5 – Sparisce nel secondo tempo. Dal 75? Fabbian 6,5 Bernardeschi 6,5 – Dal 40? Rowe 6,5 Castro 6 – Dal 75? Immobile 6,5 All.Italiano 7 INTER J. Martinez 6,5 FLOP Bisseck 5 – Ancora un ingenuo fallo di mano in area che costa il rigore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

