Anno di prova docenti concorsi PNRR abilitati entro 31 dicembre | riparametrare 180 e 120 giorni dal contratto a tempo indeterminato Richiesta sindacati

Nell'ambito dell'informativa sulla nota relativa all'anno di prova e formazione per i docenti che nell'anno scolastico 202526 hanno l'obbligo di anno di prova e formazione, i sindacati Anief e UIl Scuola RUA hanno richiesto specifiche indicazioni per i docenti neoassunti da concorso PNRR 1 e 2 che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

