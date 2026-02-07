Sarsina in extremis tra i comuni montani

Il governo ha deciso di includere Sarsina tra i comuni montani, andando a modificare la mappa delle aree beneficiarie. La nuova proposta è arrivata all’ultimo momento, lasciando ancora fuori Mercato Saraceno, Sogliano e Roncofreddo. Ora si aspetta l’approvazione definitiva, ma per il momento Sarsina può già festeggiare.

Sarsina sì, ma Mercato Saraceno, Sogliano e Roncofreddo restano ancora fuori. Nella nuova proposta del Governo sulla riclassificazione dei Comuni montani, c'è una bella novità per il territorio cesenate: l'ingresso di Sarsina tra i comuni montani, con i benefici che ne conseguono. Dopo un perdurante stallo sui criteri per la classificazione è arrivata la svolta in sede di Conferenza unificata. Lo ha reso noto il ministro per gli Affari regionali e per le Autonomie Roberto Calderoli, promotore della nuova classificazione che sostituisce la precedente e in base alle quale i comuni montani saranno 3.

