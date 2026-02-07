Maurizio Sarri si presenta alla vigilia della sfida contro la Juventus con parole sincere. Il tecnico della Roma spiega che la squadra deve concentrarsi sul presente, anche se la situazione con i tifosi non aiuta.

"La situazione con i tifosi è pesante, è dura giocare all'Olimpico con quattromila persone" ROMA - Maurizio Sarri predica realismo e concentrazione alla vigilia della trasferta di Torino contro la Juventus. In conferenza stampa, il tecnico della Lazio ha evitato di soffermarsi sul mercato, rimarcando la necessità di lavorare su un gruppo giovane e in crescita: "Io in questo momento mi concentro sulla squadra e sulle partite, lo sapete benissimo come la penso. Io penso che la squadra di prima era più pronta, mentre questa è fatta con ragazzi che sono da crescere. Solo Taylor doveva ritrovare condizione fisica e adattamento al campionato, il suo inserimento sarà più breve. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sarri "Vorrei sognare, ma al momento non possiamo"

Approfondimenti su Roma Juventus

Il Sei Nazioni rappresenta uno dei tornei più storici e coinvolgenti nel rugby internazionale, capace di suscitare grandi emozioni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Roma Juventus

Argomenti discussi: La Coppa Italia toglie un posto europeo al campionato: ecco il quadro completo; Scudetto: da Napoli o Inter a Inter o Milan con Chivu favorito. Più incerta la lotta Champions; PRESS CONFERENCE - Lazio, Sarri: Sono come i tifosi, mi piace sognare ma ora non è possibile, la situazione è pesante.

Sarri Vorrei sognare, ma al momento non possiamoROMA (ITALPRESS) - Maurizio Sarri predica realismo e concentrazione alla vigilia della trasferta di Torino contro la Juventus. In conferenza stampa, il tec ... italpress.com

RIVIVI IL LIVE | Juventus-Lazio, Sarri: Io come i tifosi: vorrei poter sognareLe parole dell’allenatore biancoceleste, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani alle 20:45 contro i bianconeri ... cittaceleste.it

Sarri resterà l’allenatore della Lazio Fabiani chiarisce la sua posizione facebook