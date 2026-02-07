Sarri conferma la sua permanenza alla Lazio | Continueremo insieme

Maurizio Sarri resterà alla guida della Lazio. Lo ha confermato lui stesso, assicurando che continueranno a lavorare insieme. La squadra si prepara alla trasferta di Torino contro la Juventus, con il tecnico che ha sottolineato la volontà di mantenere il gruppo unito e puntare in alto. La Lazio sembra decisa a continuare il suo percorso, senza distrazioni, in vista delle prossime sfide.

post mercato — Sarri ha posto l’accento sull’impegno quotidiano e sull’andamento del gruppo, sottolineando che la formazione appare meno pronta rispetto al periodo iniziale e che diversi giovani hanno la strada per crescere. Taylor deve ritrovare condizione e inserirsi nel contesto della Serie A; gli altri hanno qualità, ma il percorso è lungo. futuro sarri — Il tecnico ha ribadito di avere un contratto in essere e di voler proseguire insieme al club finché non emergano motivi concreti per rivedere la situazione. Sa che i tifosi possono sognare, ma non garantisce la vittoria; la sua posizione resta salda finché non si presentino elementi che cambino l’opinione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Domani sera, all’Allianz Stadium, la Lazio sfida la Juventus in una partita importante.

Le formazioni ufficiali di Lazio e Napoli indicano alcune scelte tattiche interessanti, con Conte che sorprende nella formazione e Sarri che conferma il tridente.

Maurizio Sarri in conferenza stampa post Lazio-Como 0-3

