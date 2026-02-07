Sapete che un vestito da pattinaggio può costare 5.000 euro? Come è fatto? Viaggio dietro le quinte

Un vestito da pattinaggio può arrivare a costare fino a 5.000 euro. Non si tratta di un semplice indumento, ma di un vero e proprio pezzo unico. Gli abiti in gara sono realizzati con materiali bielastici e decorati con pietre preziose, scelti appositamente per valorizzare la coreografia. Dietro le quinte, si scopre un lavoro artigianale fatto di dettagli e precisione, che rende ogni vestito un capolavoro su misura.

L'abito blu con i guanti di Kaori Sakamoto. L'eleganza semplice di Lara Naki Gutmann. Il blu-viola della francese Lorine Schild. I contrasti tra rosso e nero delle coppie Metelkina-Berulava e Miura-Kihara. Il pattinaggio di figura ha una componente artistica che non si limita al gesto ma si allarga al look, ai costumi. Guardando le gare in tv o al Forum di Assago, nascono domande: chi li disegna? di quali materiali sono fatti? quanto costano? Qui per le risposte. Gli abiti sono in materiali bielastici per garantire il massimo confort nel movimento. Molto spesso lycra, magari un tessuto tecnico con elastene all’interno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sapete che un vestito da pattinaggio può costare 5.000 euro? Come è fatto? Viaggio dietro le quinte Approfondimenti su vestito pattinaggio Dietro le quinte dei 10.000 metri: i pionieri di un circuito che funziona ed è vincente. Nel mondo del podismo, l’attenzione si concentra spesso sulle gare e sui risultati. “Scrivere le ultime battute che questi personaggi avrebbero mai pronunciato è stato davvero difficile”: arriva il documentario con un “viaggio intimo” dietro le quinte di Stranger Things La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su vestito pattinaggio Argomenti discussi: Un uomo vestito da Batman schiaccia il consiglio comunale di Santa Clara per la cooperazione con l’ICE. Non sapete cosa mettere domani Copiate questo look! Oggi ho creato un outfit unendo il meglio dei nostri brand in SALDO. Ecco i dettagli del look: Maglia: Gaelle Paris Cappotto: Nolita, caldo e avvolgente Jeans: Denim fit perfetto Pinko Accessori facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.