A Stranger Things non c’è mai fine. Per chi ancora non si è saziato della quinta stagione creata dai fratelli Duffer, Netflix propone la ciliegina sulla torta: One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 è il documentario che racconta il dietro le quinte della realizzazione dell’ultima stagione della serie cult e sarà visibile da lunedì 12 gennaio. Insomma, è in arrivo una sbirciatina (o sbirciatona?) su come si costruisce una serie di culto oltre quello che vediamo sullo schermo davanti la macchina da presa. Diretto da Martina Radwan, il documentario è stato definito un “viaggio intimo” nell’ultimo anno sul set di Stranger Things e comprende momenti di lettura comune del copione tra gli attori e le classiche riprese dal set per le sequenze finali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Scrivere le ultime battute che questi personaggi avrebbero mai pronunciato è stato davvero difficile”: arriva il documentario con un “viaggio intimo” dietro le quinte di Stranger Things

