sanremo 2026 rivelata la scenografia ufficiale

Questa mattina è stato svelato il palco ufficiale di Sanremo 2026. La scenografia, molto attesa, presenta un design moderno e colorato, pronto ad accogliere le serate del festival. I lavori sono stati completati in tempo e ora tutto è pronto per la grande festa della musica italiana.

In queste ore è stata ufficialmente svelata la scenografia del Festival di Sanremo 2026: ecco come sarà il palco. Manca sempre meno al 24 febbraio, data in cui inizierà ufficialmente il Festival di Sanremo 2026. In questi giorni intanto Carlo Conti sta facendo gli ultimi annunci e solo tra pochi giorni svelerà i nomi delle co-conduttrici donne che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston nel corso delle varie serate. Nel mentre la stampa ha già avuto modo di ascoltare le 30 canzoni in gara e non sono mancate, naturalmente, le prime reazioni a caldo. L’attesa del pubblico cresce dunque sempre più e in molti si chiedono quali emozioni ci attendono quest’anno. 🔗 Leggi su Novella2000.it

La scenografia di Sanremo 2026 rompe con le linee classiche e tradizionali.

Questa mattina Carlo Conti ha annunciato ufficialmente la lista completa dei duetti in programma per il Festival di Sanremo 2026.

Sanremo 2026: ecco la lista dei Big

Sanremo 2026, rivelata la scenografia di Bocchini: Un connubio tra asimmetria e magia musicalePorta la firma dell'architetto Riccardo Bocchini la scenografia del 76esimo Festival di Sanremo 2026, un impianto scenografico secondo il concetto di espansione dello spazio. La scenografia di quest' ... repubblica.it

Svelata la scenografia del Festival di Sanremo 2026. La fotoLa scenografia di #Sanremo2026 realizzata da Riccardo Bocchini: La scala c'è e ha tredici scalini, fa il suo ingresso quando si apre il sipario. (Il Secolo XIX) pic.twitter.com/IGmjmjDOzD ... today.it

