La scenografia di Sanremo 2026 rompe con le linee classiche e tradizionali. Quest’anno il palco si presenta con forme asimmetriche, creando un effetto visivo sorprendente. La scelta mira a mettere in risalto non solo la struttura, ma anche l’atmosfera magica della musica. La direzione artistica ha puntato su un design audace, che si distingue per la sua originalità e modernità.

“La scenografia di quest’anno è tesa a sottolineare non solo la forma della struttura, ma un’audace rottura degli schemi geometrici tradizionali, un connubio tra Asimmetria e Magia Musicale. Una scenografia dove l’asimmetria delle linee, diventa il linguaggio privilegiato per raccontare l’espansione dello spazio. Lontana dalla rigidità dei canoni classici, la scena giocherà su volumi sbilanciati e linee che fuggiranno verso direzioni inaspettate mantenendo un’armonia di linguaggio. Questa scelta non è puramente estetica, ma profondamente simbolica: l’asimmetria riflette la natura stessa della musica contemporanea, imprevedibile, fluida e mai statica” così l’architetto Riccardo Bocchini racconta la scenografia che torna a disegnare per il 76° Festival della Canzone Italiana. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La scenografia di Sanremo 2026

La Rai ha mostrato la prima foto della scenografia di Sanremo 2026.

Questa mattina è stata diffusa la prima immagine della scenografia del Festival di Sanremo 2026, che si terrà dal 24 febbraio.

