Sanità in Calabria | 600mila rinunce alle cure e migrazione verso altre regioni acceso dibattito a Cosenza

Cosenza si accende di nuovo sul tema della sanità pubblica. Centinaia di cittadini rinunciano alle cure e molti preferiscono andare in altre regioni. La polemica si infiamma dopo l’iniziativa “Discute la città” promossa dal consigliere Bianca Rende. La questione resta calda e divide opinioni e amministratori.

Cosenza è al centro di un acceso dibattito sulla sanità pubblica, una discussione innescata dall’iniziativa “Discute la città”, promossa dal consigliere comunale Bianca Rende. L’incontro, tenutosi il 7 febbraio 2026, ha portato alla luce una realtà drammatica: un sistema sanitario calabrese sempre più in difficoltà, con un numero crescente di cittadini costretti a rinunciare alle cure o a rivolgersi al privato. La discussione, che ha visto la partecipazione di numerosi esponenti politici, medici e rappresentanti della società civile, si è focalizzata sulle criticità dell’ospedale dell’Annunziata, sulla localizzazione del nuovo polo ospedaliero e sulle tragiche conseguenze delle carenze strutturali e organizzative.🔗 Leggi su Ameve.eu

