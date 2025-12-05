SAN BENEDETTO (Ascoli) La caduta dell’amministrazione Spazzafumo ha riaperto, improvvisa e fragorosa, una stagione politica rimasta compressa per anni sotto equilibri instabili. Il caos a San Benedetto si è consumato con le dimissioni in blocco di 15 consiglieri davanti al notaio, gesto che ha sancito la fine anticipata della consiliatura e aperto la strada al commissariamento. In questo scenario le nuove elezioni comunali sono attese tra maggio e giugno, quando la città sarà chiamata a scegliere il futuro assetto politico. La città, intanto, è entrata nella sua fase di transizione: mentre la commissaria prefettizia garantisce il funzionamento dell’ente, i partiti e i gruppi civici hanno già iniziato a muovere le prime pedine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il caso San Benedetto. Via alle grandi manovre. Centrodestra, tre nomi. Campo largo in stand by