Da Palma Campania arriva la notizia che il Carnevale Sospeso salta la prima serata. A causa di un’allerta meteo che prevede pioggia forte, gli organizzatori hanno deciso di rinviare l’evento di un giorno. La manifestazione, molto attesa in tutta la Campania, si svolgerà quindi domani, sperando in condizioni meteo migliori.

Tempo di lettura: 5 minuti Salta la prima giornata del Carnevale Sospeso, di Palma Campania. L’allerta meteo che prevede, per questa sera, pioggia incessante anche sulla cittadina della provincia di Napoli divenuta famosa per il suo Carnevale Storico, ha portato gli organizzatori a spostare di un giorno il Carnevale più atteso della Campania. Le Quadriglie dall’Ottocento trasformeranno, dunque da domani 8 febbraio, la città in un palcoscenico monumentale, dove lo spettatore è protagonista. Stefano Fresi “Ambasciatore” del Carnevale show che sfida l’IA con cuore, ago e filo. Perchè il talento non riconosce intelligenza artificiale, ma solo autenticità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

