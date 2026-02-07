Da Palma Campania arriva la notizia che il Carnevale Sospeso salta la prima serata. A causa di un’allerta meteo che prevede pioggia forte, gli organizzatori hanno deciso di rinviare l’evento di un giorno. La manifestazione, molto attesa in tutta la Campania, si svolgerà quindi domani, sperando in condizioni meteo migliori.

Tempo di lettura: 5 minuti Salta la prima giornata del Carnevale Sospeso, di Palma Campania. L’allerta meteo che prevede, per questa sera, pioggia incessante anche sulla cittadina della provincia di Napoli divenuta famosa per il suo Carnevale Storico, ha portato gli organizzatori a spostare di un giorno il Carnevale più atteso della Campania. Le Quadriglie dall’Ottocento trasformeranno, dunque da domani 8 febbraio, la città in un palcoscenico monumentale, dove lo spettatore è protagonista. Stefano Fresi “Ambasciatore” del Carnevale show che sfida l’IA con cuore, ago e filo. Perchè il talento non riconosce intelligenza artificiale, ma solo autenticità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salta la prima serata: da domani va in scena il Carnevale Sospeso

Approfondimenti su Carnevale Sospeso

Domenica 8 febbraio a Roma si gioca la

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Carnevale Sospeso

Argomenti discussi: La Ruota dei Campioni, stasera salta la puntata: perché Mediaset cancella Gerry Scotti (in prima serata); Cortina, le Olimpiadi iniziano sotto una fitta nevicata: salta la prima prova della discesa libera; Ovs chiude un 2025 record, salta l’acquisto di Kasanova; Prima Categoria C. Salta la panchina del Barberino!.

Il 27 gennaio salta Io Sono Farah: su Canale 5 nessuna soap in prima serata, i segnali di un cambiamento del prime timeIo Sono Farah 27 gennaio. Dopo diverso tempo, per una intera settimana Canale 5 non propone, in prime time, soap turche. maridacaterini.it

Cambio di programmazione Canale 5: Io sono Farah cancellata il 27 gennaio in prima serataCambia il palinsesto di Canale 5 il 27 gennaio: Io sono Farah salta in prima serata per lasciare spazio al film dedicato alla Giornata della Memoria ... it.blastingnews.com

#VENEZIA Uno spettacolo sull’acqua che accende l'Arsenale! Il Carnevale di Venezia entra in scena con un grande evento capace di unire mito, acqua e visione, trasformando la città in un palcoscenico sospeso tra sogno e meraviglia. Sta prendendo vit x.com

È Carnevale ad Umoya. Un luogo sospeso tra sogno e realtà, dove ogni angolo racconta una storia e ogni passo è una nuova avventura. Dal 7 febbraio, il Paese dei Balocchi apre le sue porte: burattini, maschere, parate, giochi, sapori autentici e personaggi v facebook