Subbuteo nella Capitale va in scena la Coppa Carnevale 2026 | atleti da Lazio Umbria e Campania
A Roma un nuovo appuntamento di subbuteo calcio in miniatura: domenica 8 Febbraio è infatti in programma la “Coppa Carnevale” organizzata dal club capitolino Cct ROMA in collaborazione con la Federazione italiana sportiva calcio tavolo e con il settore nazionale Subbuteo Opes Italia, ente di.🔗 Leggi su Ternitoday.it
