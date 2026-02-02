Che vita dura Signor Bonaventura lo spettacolo al Teatro La Ribalta

Al Teatro La Ribalta di Salerno torna in scena “Che vita dura, Signor Bonaventura”. Lo spettacolo, un classico del teatro e del fumetto italiano, si presenta in una versione moderna e vivace. La messa in scena punta a coinvolgere anche i giovani, senza perdere di vista il messaggio profondo che ha sempre contraddistinto questa storia.

Tempo di lettura: 2 minuti Un classico intramontabile del teatro e del fumetto italiano torna in scena a Salerno con una rilettura fresca e contemporanea, capace di parlare ai più giovani senza rinunciare alla profondità del messaggio. L' 8 febbraio, il Teatro La Ribalta ospita "Che vita dura, Signor Bonaventura", spettacolo prodotto dalla Compagnia Stabile della Scuola di Teatro "Crescere Insieme Oltre il Teatro", per la regia di Clotilde Grisolia. Ispirato al celebre personaggio creato da Sergio Tofano, lo spettacolo racconta le disavventure del Signor Bonaventura: uomo semplice, buono, nostalgico, che proprio per la sua autenticità si ritrova spesso vittima della presunzione e della furbizia altrui.

