L’agente di Mika Godts conferma che il suo assistito potrebbe lasciare l’Ajax a fine stagione. La Roma segue da vicino il giovane belga, che potrebbe presto cambiare maglia. Nei prossimi mesi si saprà se il club capitolino riuscirà a portarlo in Italia.

L’agente del belga Mika Godts, ala sinistra seguita dalla Roma nelle ultime settimane, ha dichiarato che il suo assistito potrebbe lasciare l’Ajax al termine di questa stagione. I giallorossi saranno alla ricerca di nuovi attaccanti in estate, Massara potrebbe tentare l’affondo. La concorrenza, però, non manca. Roma, nuovi arrivi e possibili partenze in estate. Il calciomercato giallorosso si è da poco concluso con l’arrivo di Bryan Zaragoza, ala sinistra dotata di grande rapidità e abilità nel dribbling. Gian Piero Gasperini cercava da tempo un calciatore di questo tipo, e a Trigoria si augurano tutti che lo spagnolo possa donare al reparto offensivo quell’esplosività che a tratti è mancata nella prima parte di stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, parla l’agente di Godts: “In estate potrebbe partire”

