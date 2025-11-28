Ederson Juve | l’agente del centrocampista esce allo scoperto! Quando potrebbe partire il prezzo fissato dall’Atalanta e in quale squadra potrebbe andare I retroscena
Ederson Juve: l’agente del centrocampista, Cury, si è espresso così a proposito del futuro dell’obiettivo bianconero. Ecco cosa ha detto. Ai microfoni di Cadena SER, André Cury, agente di Ederson, ha parlato così del futuro del centrocampista dell’Atalanta, obiettivo del calciomercato Juve. PAROLE – « Un giocatore che credo potrebbe adattarsi molto bene al sistema di gioco del Barcellona,??contribuendo con grande fisicità e resistenza, è Ederson, che gioca nell’Atalanta. È un’opportunità perché il suo contratto è in scadenza. L’Atalanta non ha voluto cederlo nonostante abbia ricevuto offerte molto alte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
