Roma Cristante portavoce del club per la campagna No Bulli

Bryan Cristante ha fatto visita questa mattina alla scuola superiore di Trigoria, gestita dalla Roma, per parlare di bullismo e cyberbullismo. Il centrocampista è entrato nelle aule, ha incontrato gli studenti e ha spiegato perché è importante rispettare gli altri. La visita si inserisce nella campagna del club “No Bulli”, che mira a sensibilizzare i giovani su questi temi. Cristante ha anche distribuito materiale informativo e ascoltato le domande dei ragazzi.

Il centrocampista giallorosso Bryan Cristante si è recato nella scuola superiore gestita dal club giallorosso a Trigoria in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. Una lezione formativa con cui giovani promesse giallorosse hanno potuto incrociare uno dei loro idoli e imparare l'importanza di valori come il rispetto e la solidarietà. Il comunicato dell'AS Roma. Il club giallorosso ha celebrato l'iniziativa che ha visto coinvolgere ragazzi e ragazze delle giovanili, a partire dagli Under 15 fino agli Under 17. Questo uno stralcio del comunicato con cui la società spiega gli obiettivi del progetto: " L'incontro è stato guidato dagli specialisti dell' Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e della Polizia Postale, che grazie alla loro esperienza sul campo hanno illustrato ai ragazzi i rischi della rete, spiegando come un semplice "click" o un commento superficiale possano trasformarsi in ferite profonde per chi le subisce e in gravi responsabilità legali per chi agisce senza valutare le conseguenze .

