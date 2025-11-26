Stretta sul gioco delle tre campanelle nel centro di Roma | 40 fermati dalla Polizia Locale
Nuova operazione della Polizia Locale contro la truffa delle “tre campanelle”, una delle pratiche illegali più diffuse nelle zone turistiche della Capitale. In appena due settimane gli agenti hanno fermato 40 persone coinvolte nel gioco d’azzardo illegale, concentrato soprattutto nelle aree più frequentate dai visitatori. Il blitz nelle zone più affollate della città. I controlli hanno interessato alcuni dei luoghi simbolo del centro storico: Fontana di Trevi e strade limitrofe. Piazza di Spagna. Trinità dei Monti. Pincio. Pantheon. Le operazioni, supportate dal gruppo SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), sono state condotte anche con agenti in abiti civili del I Gruppo Centro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
