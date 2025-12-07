Cagliari-Roma 1-0 Gaetano stende giallorossi rimasti in 10
AGI - Un gol di Gaetano a 8' dal termine regala al Cagliari il successo sulla Roma, in dieci dal 52' per l'espulsione di Celik (fallo da ultimo uomo su Folorunsho). I giallorossi restano quarti dietro Inter, Milan e Napoli mentre i sardi agganciano il Torino a quota 14. Il Cagliari ritrova una vittoria che in campionato mancava dal 19 settembre contro una Roma che in 10 uomini subisce la seconda sconfitta consecutiva. All' Unipol Domus finisce 1-0 grazie alla rete di Gianluca Gaetano in un secondo tempo dominato dai sardi dopo l' espulsione di Celik a inizio ripresa. Il primo tempo: difficoltà per la Roma. 🔗 Leggi su Agi.it
