Roberto Mancini? Sarebbe bello rivederlo in A | parla Principe Filiberto

Emanuele Filiberto di Savoia torna a parlare di calcio e dice che sarebbe bello rivedere Roberto Mancini in Italia, in Serie A. Il principe ha commentato così nei giorni scorsi, aprendo di nuovo la porta a un possibile ritorno dell’allenatore. La sua voce si aggiunge alle tante discussioni sul futuro di Mancini, che da tempo è lontano dal nostro campionato.

“Sarebbe davvero bello rivedere l’allenatore Roberto Mancini in Italia, in Serie A”. Questo il ‘grido di battaglia’ di Emanuele Filiberto di Savoia nei giorni scorsi. Il recente incontro a Loreto (Ancona) – di cui vi abbiamo parlato recentemente nel nostro blog – ha ‘saputo regalare’ un passaggio per certi aspetti inatteso ma destinato a far “discutere”. Il principe, da sempre appassionato di calcio (e tifoso Juventus ), ha espresso ai nostri microfoni (con grande disponibilità e col solito stile ed eleganza) parole di stima verso l’ex CT della Nazionale Azzurra Roberto Mancini, marchigiano come il luogo dell’evento. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - “Roberto Mancini? Sarebbe bello rivederlo in A”: parla Principe Filiberto Approfondimenti su Roberto Mancini “Partita decisiva ma il Qarabag è la squadra rivelazione. Sarebbe bello vincere per Maradona”: Conte parla alla vigilia della Champions De Bruyne, rivederlo in campo a fine febbraio sarebbe tanto. Anguissa sta per rientrare Secondo quanto riportato da Repubblica Napoli con Marco Azzi, il ritorno di De Bruyne in campo a fine febbraio rappresenterebbe un passo importante per il Napoli. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Roberto Mancini Argomenti discussi: A Tu Per Tu Col Principe Filiberto: Il Punto Serie A 2025/26. Mancini, tornare ad allenare la Nazionale resta un sognoSì, tornare in nazionale resta un sogno. Come ho detto prima speravo di poter vincere anche un mondiale. La speranza c'è sempre, però poi il calcio è strano, a volte riserva delle cose inaspettate. ansa.it Mancini: Andremo sicuramente al Mondiale. Gattuso nel posto più bello per un allenatoreIntervenuto al Festival dello Sport di Trento, Roberto Mancini si è detto sicuro sulla qualificazione al prossimo Mondiale da parte dell'Italia. Queste le dichiarazioni dal palco dell'ex commissario ... tuttomercatoweb.com 1183267902 Italy's coach Roberto Mancini gives instructions during the Euro 2020 1st round Group J qualifying football match Italy v Armenia on November 18, 2019 at the Renzo-Barbera stadium in Palermo. (Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by AN facebook Lunga intervista esclusiva a Enzo Raiola su @RadioSportiva sul caso Alessio Romagnoli e il mancato addio alla #Lazio per il Qatar e l' #AlSadd da Roberto Mancini "Col Lecce era stata una gara d'addio, il giorno dopo poi Lotito ha cambiato tutto. L'ult x.com

