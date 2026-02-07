Roberto Bolle Gala con gli amici Sulle punte con Young e Melnik

Roberto Bolle torna a esibirsi a Bologna, questa volta in un Gala con gli amici. Sulle punte con Young e Melnik, il ballerino italiano ha fatto il suo solito spettacolo davanti a un pubblico appassionato. La serata si è svolta come sempre con grande entusiasmo, in una città che ha un legame speciale con lui, dove nacque anche il suo primo fan club. Bolle ha mostrato tutta la sua tecnica e il suo sorriso, confermando di essere uno dei nomi più amati del balletto.

Tutti sanno che nell'agenda di Roberto Bolle non può mancare l'appuntamento del Gala con Friends di Bologna: qui nacque il suo primo fan club ('i Bollerini') e l'accoglienza è sempre speciale. Il pubblico esaurisce anche quest'anno l' EuropAuditorium per le due recite di stasera (alle 21) e domani alle 16.30 non soltanto per ammirare il proprio idolo, ma anche per scoprire, tramite le sue scelte di direttore artistico e il suo impegno nel diffondere la cultura della danza, le traiettorie attuali del balletto contemporaneo, sempre più seguito dal grande pubblico. Scorrere il programma pensato per Bologna, dove spiccano alcune delle firme più interessanti di oggi, lo conferma.

