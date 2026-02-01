Andrea e il sogno sulle punte Dall’inizio per gioco alla Scala A maggio la tournée con Bolle

Andrea Risso, il ballerino di Spezia, sta facendo parlare di sé. Dall’inizio ha iniziato a ballare per gioco, ma ora si esibisce alla Scala e a maggio partirà in tournée con Bolle. La sua passione e le sue capacità gli hanno aperto le porte dei grandi palcoscenici.

Con la sua continua voglia di evolversi, la sua eleganza e le indubbie doti tecniche il ballerino spezzino Andrea Risso è diventato un punto di riferimento nella danza non solo italiana, ma internazionale. Il ventottenne, tra i tanti successi, potrà annoverare anche la tournée in programma a maggio dove con Roberto Bolle porterà " Caravaggio " ad Hong Kong. Com'è nata la sua passione? "Ho iniziato per gioco. A 5 anni ho provato altri sport con mio fratello come calcio, tennis e jujitsu, poi una mia campagna di classe mi ha chiesto di provare una lezione di danza moderna e mi sono divertito tantissimo.

