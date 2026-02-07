Rivolta contro il piano anti-alluvioni | Con i nuovi vincoli sarà impossibile realizzare il ’cupolone’ della Fiera

Tremano Rimini e i comuni vicini. L’assessore all’urbanistica Valentina Ridolfi denuncia che le nuove regole contro le alluvioni rischiano di bloccare grandi progetti, come l’ampliamento della Fiera e il famoso “cupolone”. La città si prepara a confrontarsi con i vincoli, mentre i lavori per trasformare l’area si fanno sempre più complicati.

Trema Rimini. Perché "i vincoli posti dal nuovo piano di assetto idrogeologico rischiano di bloccare l’ampliamento della Fiera e molti altri interventi", dice senza tanti giri di parole l’assessore all’urbanistica Valentina Ridolfi, Tremano Bellaria e altri comuni della nostra provincia. "Così si rischia di ingessare tutto.", allarga le braccia Filippo Giorgetti, primo cittadino di Bellaria. Allarmi che arrivano come un’onda anomala da amministratori e imprese, associazioni di categoria e ordini professionali. Tutti – molto – preoccupati dal nuovo Pai, il piano di assetto idrogeologico varato dall’ Autorità di bacino del Po dopo le alluvioni degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

