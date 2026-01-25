Sono in corso i lavori in via della Misericordia, finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico. Questo intervento, parte di un più ampio piano comunale di messa in sicurezza del territorio, mira a migliorare la tutela delle aree interessate e a prevenire possibili eventi di alluvione. Le opere continuano con attenzione e rispetto per le esigenze della comunità, contribuendo a una gestione sostenibile del territorio.

Proseguono i lavori in via della Misericordia per la riduzione del rischio idrogeologico, un intervento strategico inserito nel più ampio piano comunale di messa in sicurezza del territorio. Il cantiere, attualmente in corso, sta interessando un nodo viario particolarmente sensibile dal punto di vista idraulico e infrastrutturale, con l’obiettivo di prevenire allagamenti e criticità legate agli eventi meteorologici intensi. "I lavori sono in corso – spiega il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Devis Milighetti – e comprendiamo pienamente i disagi che cittadini e attività commerciali stanno vivendo in questa fase. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un piano anti alluvioni. Lavori alla Misericordia

